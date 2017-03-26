Сергей Кирьяков: "В игре сборной видны проблемы. Уверен, в матче с Бельгией на поле появятся другие люди"

Бывший нападающий сборной России, ныне главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков поделился мнением о матче национальной команды с Кот-д'Ивуаром (0:2). По словам специалиста, главное сейчас - готовиться к Кубку конфедераций. 28-го числа российская сборная проведет товарищескую встречу против Бельгии в Сочи.

- Понятно, что результат отрицательный, - сказал Кирьяков. - Идет подготовка. Черчесов пробует варианты. Конечно, результаты важны, но самое главное сейчас - Кубок конфедераций. По работе видно, что идет целенаправленная подготовка к турниру. Конечно, проблемы есть. Но это было известно и раньше. Проблемы с защитниками, например, обнажились в игре с ивуарийцами. Но есть и положительные моменты: 15 - 20 минут до гола команда контролировала игру, держала мяч. Правда, не хватило интенсивности и активности в атаке. Есть над чем работать. Уверен, тренерский штаб сборной все разберет и сделает выводы. Наверняка с Бельгией появятся другие люди.

- Кто?

- Уверен, три-четыре замены будет. Кто именно? Мне тяжело судить. Это работа Станислава Саламовича.

- В игравшем против вас ЦСКА было сразу три бывших защитника сборной. Их не хватило национальной команде?

- С одной стороны, да. Но и братьям Березуцким, и Игнашевичу уже достаточно лет. В любом случае, в критической ситуации на них будут рассчитывать. Как я понимаю, сейчас Станислав Саламович пробует другие варианты. Использует игру в три защитника. Если что-то не будет устраивать, то придется вернуться к старому варианту.

- По-вашему, к игре с двумя центральными защитниками придется вернуться?

- Не знаю. Но на сегодняшний день в игре сборной видны некоторые проблемы. (Ярослав СУСОВ)