07:58 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сергей Кирьяков: "Россия – футбольная страна!"

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Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков выразил уверенность в том, что футбол в стране остается спортом номер один. Напомним, ранее главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что Россию нельзя причислять к футбольным державам.

– На трибунах в Черкизове было немало свободных мест. Россия – футбольная страна? – вопрос Кирьякову.

– Да! Существуют определенные проблемы, но футбол остается спортом номер один. Нам просто нужно всем собраться и вернуть зрителей на стадион, помочь нашей национальной команде успешно выступить на домашнем чемпионате мира. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Кирьякова

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Aborigen06

Сколько можно уже собираться-то..)))) Вот сейчас, вот-вот....

08:40

A.Alek

С какого бодуна Россия футбольная страна? При СССР, была, но тогда футбол не был спортом номер один, а на стадионе народу было море, даже во второй лиге.

08:24

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