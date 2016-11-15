Сергей Кирьяков: "Результата, который Россия показала в матче с Катаром, больше не повторится"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков уверен, что национальная команда одержит победу в товарищеском матче с Румынией. По его словам, подопечные Станислава Черчесова хотят реабилитироваться за поражение в контрольной встрече с Катаром (1:2).

– Больше такого результата, который показала наша сборная в матче с Катаром, не повторится, - сказал Кирьяков. - Наверняка Черчесов провел серьезную беседу с игроками, и в Грозном мы увидим совсем другой футбол. Да и ребята сами захотят реабилитироваться в глазах болельщиков. Все ждут положительного результата. Но Румыния – сильный по европейским меркам соперник. В ее составе высокотехничные игроки.

Кто выйдет на поле, сложно сказать. Скорее всего Черчесов захочет внести изменения в тактику и основной состав. Выбор падет на лучших. Что касается вратарской линии, думаю, сыграет Акинфеев. На мой взгляд, Россия выиграет со счетом 2:0. Причем победа будет подкреплена качественной игрой. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча Россия - Румыния