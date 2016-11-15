Сергей Кирьяков: "Результата, который Россия показала в матче с Катаром, больше не повторится"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков уверен, что национальная команда одержит победу в товарищеском матче с Румынией. По его словам, подопечные Станислава Черчесова хотят реабилитироваться за поражение в контрольной встрече с Катаром (1:2).
– Больше такого результата, который показала наша сборная в матче с Катаром, не повторится, - сказал Кирьяков. - Наверняка Черчесов провел серьезную беседу с игроками, и в Грозном мы увидим совсем другой футбол. Да и ребята сами захотят реабилитироваться в глазах болельщиков. Все ждут положительного результата. Но Румыния – сильный по европейским меркам соперник. В ее составе высокотехничные игроки.
Кто выйдет на поле, сложно сказать. Скорее всего Черчесов захочет внести изменения в тактику и основной состав. Выбор падет на лучших. Что касается вратарской линии, думаю, сыграет Акинфеев. На мой взгляд, Россия выиграет со счетом 2:0. Причем победа будет подкреплена качественной игрой. (Любовь КОНЯЕВА)
Headliner85
Кто что думает про сегодняшняя результата??
16:51
shpasic
"насяльника, результата больсе не повторится!"
16:31
Rus_Tam
Оптимист! Уважаю! Красава! Как мяч)))
15:55
Lexx Luger
бугага смешной этот киря
15:48
ngil
Конечно, 1:2 не будет, будет 1:4.
15:37