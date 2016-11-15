15:15 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сергей Кирьяков: "Результата, который Россия показала в матче с Катаром, больше не повторится"

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Анатолий БЫШОВЕЦ (справа) и Станислав ЧЕРЧЕСОВ."Дайте Черчесову спокойно поработать!"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков уверен, что национальная команда одержит победу в товарищеском матче с Румынией. По его словам, подопечные Станислава Черчесова хотят реабилитироваться за поражение в контрольной встрече с Катаром (1:2).

– Больше такого результата, который показала наша сборная в матче с Катаром, не повторится, - сказал Кирьяков. - Наверняка Черчесов провел серьезную беседу с игроками, и в Грозном мы увидим совсем другой футбол. Да и ребята сами захотят реабилитироваться в глазах болельщиков. Все ждут положительного результата. Но Румыния – сильный по европейским меркам соперник. В ее составе высокотехничные игроки.

Кто выйдет на поле, сложно сказать. Скорее всего Черчесов захочет внести изменения в тактику и основной состав. Выбор падет на лучших. Что касается вратарской линии, думаю, сыграет Акинфеев. На мой взгляд, Россия выиграет со счетом 2:0. Причем победа будет подкреплена качественной игрой. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча Россия - Румыния

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Headliner85

Кто что думает про сегодняшняя результата??

16:51

shpasic

"насяльника, результата больсе не повторится!"

16:31

Rus_Tam

Оптимист! Уважаю! Красава! Как мяч)))

15:55

Lexx Luger

бугага смешной этот киря

15:48

ngil

Конечно, 1:2 не будет, будет 1:4.

15:37

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