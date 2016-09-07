Сергей Кирьяков: "Почему бы Черчесову не сместить Смолова на фланг при здоровом Дзюбе?"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков отметил самоотдачу форвард национальной команды Федора Смолова. Во вторник россияне взяли верх над Ганой в товарищеском матче со счетом 1:0.

– У вас, как у бывшего нападающего сборной, есть претензии к Смолову? - вопрос Кирьякову.

– Очень приятно, что Федор борется с первой до последней минуты. Принимает участие в оборонительных действиях, пытается открываться, ищет мяч, нацелен на ворота.

– Значит, претензий нет?

– В первом тайме, когда он убрал на замахе защитника, удар у него явно не получился. Такие моменты нужно, конечно, исполнять лучше. В матчах с серьезными соперниками каждый такой шанс отличиться – на вес золота.

– Допускаете, что при здоровом Дзюбе Черчесов сместит Смолова на фланг?

– Почему нет? Здорово, когда есть варианты впереди. У Смолова хорошая скорость, приличный дриблинг. Просто на Euro он не показал весь свой потенциал. Почему? Не знаю. Может быть, перегорел. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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