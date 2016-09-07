06:38 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сергей Кирьяков: "Почему бы Черчесову не сместить Смолова на фланг при здоровом Дзюбе?"

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Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков отметил самоотдачу форвард национальной команды Федора Смолова. Во вторник россияне взяли верх над Ганой в товарищеском матче со счетом 1:0.

– У вас, как у бывшего нападающего сборной, есть претензии к Смолову? - вопрос Кирьякову.

– Очень приятно, что Федор борется с первой до последней минуты. Принимает участие в оборонительных действиях, пытается открываться, ищет мяч, нацелен на ворота.

– Значит, претензий нет?

– В первом тайме, когда он убрал на замахе защитника, удар у него явно не получился. Такие моменты нужно, конечно, исполнять лучше. В матчах с серьезными соперниками каждый такой шанс отличиться – на вес золота.

– Допускаете, что при здоровом Дзюбе Черчесов сместит Смолова на фланг?

– Почему нет? Здорово, когда есть варианты впереди. У Смолова хорошая скорость, приличный дриблинг. Просто на Euro он не показал весь свой потенциал. Почему? Не знаю. Может быть, перегорел. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Кирьякова

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