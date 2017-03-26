Сергей Кирьяков: "По классу Габулов не уступает своим конкурентам в сборной России"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков заявил, что у голкипера тульского клуба Владимира Габулова есть большое преимущество в опыте перед другими представителями сборной России. 24 марта национальная команда проиграла Кот-д'Ивуару (0:2) в товарищеском матче, а 28-го числа в Сочи встретится с Бельгией.

– Владимир Габулов вернулся после полугодичного перерыва в футбольной деятельности. Как оцените его игру? Способен ли вратарь вернуться на уровень сборной России?

– Володя – профессионал до мозга костей, – сказал Кирьяков. – Мы им довольны. По классу он не уступает своим конкурентам. Если Черчесов обратится к кандидатуре Габулова, то у Владимира есть важное преимущество перед остальными – опыт. Сейчас наш голкипер показывает, что имеет право обратить на себя внимание.

– Габулов не уступает Гильерме?

– Владимир очень квалифицированный вратарь, опытный. Большой профессионал. Это все, что я могу сказать. Остальное решает главный тренер сборной. (Ярослав СУСОВ)