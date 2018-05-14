Сергей Кирьяков: "Не исключаю, что Игнашевич станет основным защитником сборной"

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал "СЭ" приглашение защитника ЦСКА Сергея Игнашевича в состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира.

– Центральная зона – самое проблемное место нашей обороны. Тема возвращения Игнашевича и братьев Березуцких постоянно муссировалась в прессе, – отметил Кирьяков. – Но опыт Сергея очень пригодится. Конечно, он где-то будет уступать в скорости ведущим игрокам. Но если мы будем играть в три центральных защитника, то почему бы Игнашевича и не использовать. У него большой опыт, он умеет выбирать позицию, знает, как нужно страховать партнера, есть умение начать атаку – первый пас, длинная передача. В принципе, логично, что его вызвали. Он понимает всю ответственность, поэтому и согласился помочь сборной. Это большой профессионал, который сделал все, чтобы подойти к ЧМ в очень хорошей форме.

– Высоки шансы, что Игнашевич выйдет в основе?

– Его не было в списках, а вызвали только сейчас. Так что больше стоит говорить о том, что он будет в резерве. Но все может поменяться на сборах. Вот попробует Черчесов его в одном из товарищеских матчей, и если Игнашевич сыграет очень надежно, то я не исключаю, что он вполне может стать основным защитником. (Игорь НОВИКОВ)​