Сергей Кирьяков: "Игра Лунева – приятная головная боль для Черчесова"

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков отметил, что из списка Черчесова наибольший интерес у него вызвало возвращение в сборную нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

– Наибольший интерес у меня вызвало возвращение в сборную после длительной паузы Александра Кокорина. Но в последнее время он хорошо себя проявляет, является лучшим бомбардиром нашего чемпионата и, на мой взгляд, лучшим игроком. К его кандидатуре нужно было возвращаться, – рассказал Кирьяков.

– Не считаете его новым лидером нашей сборной, каким в свое время был Аршавин?

– Лидерство надо подтверждать, тем более клуб – это одно, а сборная – совсем другое. В национальной команде нужно еще доказать свое лидерство, но Кокорину это по силам. Мне кажется, он взялся за ум, посторонние моменты ушли на второй план. С этим и связана его нынешняя форма.

– Что скажете по поводу отсутствия в списке Артема Дзюбы?

– Он только набирает форму. Плюс, по каким-то еще причинам его могло не оказаться в списке.

– Имеете в виду знаменитый "месседж"?

– Поэтому я и сказал: по каким-то причинам. Но, может быть, есть и другие моменты.

– Как вам выбор Черчесова во вратарской линии? Нет Гильерме, зато вызвали Габулова.

– У нас неплохие голкиперы после Акинфеева. Понятно, что он – номер один. Наверное, предпочтение было отдано Габулову из-за опыта. Не думаю, что Гильерме лучше. Ну и Лунева можно отметить, который провел первую треть чемпионата на очень высоком уровне.

– Чем Лунев сейчас хуже Акинфеева?

– У Акинфеева больше опыта. Мы уже привыкли к тому, что на протяжении многих лет он является основным вратарем сборной. Были разные моменты, но видно, что Игорь может взять себя в руки и показать высокий класс. Но Лунев его однозначно подпирает и для тренера это приятная головная боль.