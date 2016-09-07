Сергей Кирьяков: "Черчесов не должен исключать кандидатуру Денисова"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков выразил мнение, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не должен забывать о кандидатуре Игоря Денисова, который перешел в "Локомотив". Во вторник россияне взяли верх над Ганой в товарищеском матче со счетом 1:0.

– Над сочетанием в опорной зоне главному тренеру придется поломать голову? Выбор, согласитесь, довольно большой.

– Да. Зобнин, Газинский, Оздоев, Тарасов… Нельзя исключать и Денисова.

– Даже несмотря на его непростые отношения с Черчесовым?

– Ради сборной, считаю, нужно забыть о личных обидах и проблемах. Конечно, многое будет зависеть от того, как Игорь будет выглядеть в "Локомотиве", быстро ли выйдет на свой привычный уровень. Но в целом опорная зона вызывает больше всего вопросов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Кирьякова