01:34 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сергей Кирьяков: "Черчесов не должен исключать кандидатуру Денисова"

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Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков выразил мнение, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не должен забывать о кандидатуре Игоря Денисова, который перешел в "Локомотив". Во вторник россияне взяли верх над Ганой в товарищеском матче со счетом 1:0.

– Над сочетанием в опорной зоне главному тренеру придется поломать голову? Выбор, согласитесь, довольно большой.

– Да. Зобнин, Газинский, Оздоев, Тарасов… Нельзя исключать и Денисова.

– Даже несмотря на его непростые отношения с Черчесовым?

– Ради сборной, считаю, нужно забыть о личных обидах и проблемах. Конечно, многое будет зависеть от того, как Игорь будет выглядеть в "Локомотиве", быстро ли выйдет на свой привычный уровень. Но в целом опорная зона вызывает больше всего вопросов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Кирьякова

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