Сергей Игнашевич: "Высокая защита испанцев позволяет рассчитывать на контратаки"

Защитник сборной России Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании. Встреча пройдет 1 июля и начнется в 17.00 по московскому времени.

– Защитники испанцев играют довольно высоко, что дает возможность для соперника провести быструю контратаку и создать что-то у чужих ворот, – цитирует официальный сайт турнира Игнашевича. – Марокко и Иран этим воспользовались. Должны воспользоваться и мы.





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