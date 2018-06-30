23:30 30 июня | Футбол — Сборная России

Сергей Игнашевич: "Высокая защита испанцев позволяет рассчитывать на контратаки"


Защитник сборной России Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании. Встреча пройдет 1 июля и начнется в 17.00 по московскому времени.

– Защитники испанцев играют довольно высоко, что дает возможность для соперника провести быструю контратаку и создать что-то у чужих ворот, – цитирует официальный сайт турнира Игнашевича. – Марокко и Иран этим воспользовались. Должны воспользоваться и мы. 

 

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