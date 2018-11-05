Сергей Игнашевич: "В матче с Хорватией изменил манеру пробития пенальти. Понимал, что нас изучали"

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал, почему на ЧМ-2018 в матче 1/4 финала со сборной Хорватии он пробил послематчевый пенальти не в той же манере, как в матче со сборной Испании.

- Я прекрасно понимал, что нас изучают, как и мы их, сказал Сергей Игнашевич в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Поэтому, пробив в матче с Испанией в одном стиле, мне нужно было что-то поменять. Я не мог бить в той же манере, что и в игре с испанцами. Поэтому я немножко поменял, и повезло, что я забил. Конечно, когда я шел бить, я понимал, что и как я буду делать. Если ты в последний момент меняешь решение - шансы вратаря повышаются. Вратарь прекрасно видит состояние футболиста и может отгадать замысел и отразить удар. Что касается серии пенальти, то после 120 минут матча с хорватами я настолько устал, что у меня просто не было сил, закончились все мои внутренние резервы. Моя задача была в том, чтобы после финального свистка использовать эти несколько минут, чтобы что-то в себе отыскать и четко исполнить то, что я задумал. Эту проникновенную речь Артема Дзюбы в центральном круге я пропустил мимо ушей. Потом я услышал ее, и это было здорово, классно. Но в тот момент я смотрел в другую сторону. Пытался восстановиться, чтобы у меня были силы нанести этот удар.