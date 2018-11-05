Сергей Игнашевич: "Отставка Лопетеги сыграла на руку сборной России"

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич вспомнил матч 1/8 финала ЧМ-2018 со сборной Испании (1:1, по пенальти – 4:3). Он считает, что отставка Хулена Лопетеги с поста главного тренера до чемпионата мира сыграла на руку россиянам.

- Считаю, что футболистов уровня сборной не должно касаться решение тренера уходить до турнира, после, во время и так далее. Футболист, который выходит на такой уровень, не обращает внимания на такие вещи. На невысоком уровне, может, это повлияет на футболистов, но на таком уровне это не имеет решающего значения, – сказал Сергей Игнашевич в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Что касается истории с Лопетеги, то мы не обращали на это серьезное внимание, потому что мы готовились к своим соперникам, и только когда попали на сборную Испании в 1/8 финала, стали присматриваться к этой команде, к ее сильным и слабым сторонам. Вспоминая эту игру, сейчас я считаю, что эта отставка сыграла нам на руку. По ходу матча испанцы никак не перестроились. Поначалу мы пытались играть с ними на встречных курсах, но ближе к перерыву и во втором тайме мы очень глубоко сели. Смотря на разминающихся испанцев, я думал, выйдет у них второй нападающий, или они так и будут играть в одного нападающего? Так он и не вышел. Тренер просто менял игроков по позиции, они так и остались в той же схеме.

На чемпионате мира главным тренером сборной Испании был Фернандо Йерро, который покинул свой пост после завершения турнира.