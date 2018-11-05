Сергей Игнашевич: "Опустошения после чемпионата мира не было"

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал об ощущениях, которые он испытывал после ЧМ-2018.

- На протяжении всей своей карьеры я привык переключаться на другой матч, другой турнир. Опустошения не было, - сказал Сергей Игнашевич в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Была усталость, которая уходит, потому что мы постоянно в тонусе. Но здесь была другая ситуация, - я заканчивал карьеру, поэтому мне не хотелось брать паузу и отдыхать. Хотел сразу погрузиться в новую профессию и не тратить зря время.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти.