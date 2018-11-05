Сергей Игнашевич: "Не увидел в Модриче ничего выдающегося. Не могу поставить его в один ряд с Месси, Роналду или Зиданом"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич поделился мнением о полузащитнике "Реала" и сборной Хорватии Луке Модриче. Он сказал, что не видел в нем претендента на "Золотой мяч".

- У тебя было ощущение, что Модрич - главный претендент на "Золотой мяч", что ФИФА дала ему награду совершенно заслуженно?

- Нет, не было. Я играл против Зидана, против других великих футболистов, обладателей "Золотого мяча". Когда мне противостоял Модрич, я не видел в нем ничего такого выдающегося, - сказал Игнашевич в эфире телеканала "Россия 24". - Не могу поставить его в один ряд с Месси, Роналду или Зиданом.

Лука Модрич признан лучшим футболистом ЧМ-2018, лучшим футболистом сезона по версии УЕФА, а также входит в число претендентов на "Золотой мяч".