Сергей Игнашевич: "Молодые спрашивают: "А вы зайдете в квадрат?"

Защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира-2018, а также об общении с молодыми футболистами национальной команды.

– Чего вы ждете от чемпионата мира?

– У нас еще есть время довести все до автоматизма. Будем тренироваться, наигрывать связи. Команда у нас молодая, энергичная. Думаю, у нас есть свои козыри и у нас получится сплотиться.

– Вы себя рядом с молодыми чувствуете лидером, предводителем?

– Есть такое ощущение. Некоторые ведь младше чуть ли не в два раза! Конечно, где-то может не хватает общих тем для шуток и разговоров, но на поле все равны.

– К вам за советами как к самому опытному обращаются? Вы на чемпионате мира уже играли.

– Я постараюсь помочь, потому что опытный партнер, особенно в обороне, помогает избегать ошибок.

– На "вы" к вам не обращаются?

– Да, есть такое. Без отчества, но спрашивают: "А вы зайдете в квадрат?" (Филипп ПАПЕНКОВ)​

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