Сергей Игнашевич: "Мне кажется, что я достойно противостоял Суаресу"

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал о противостоянии с форвардом сборной Уругвая Луисом Суаресом и нападающим сборной Египта Мохамедом Салахом на чемпионате мира-2018.

- Салах и Суарес - против кого было играть круче? Где ты больше адреналина чувствовал, больше удовольствия?

- С Суаресом я и до этого играл. У нас был товарищеский матч с Уругваем, он приезжал к нам в Москву. Это один из моих любимых футболистов, мне очень нравится его агрессия, его настрой. Очень любопытно следить за противостоянием Суареса с защитниками, потому что я вижу, что для него это вызов как для спортсмена, а не просто футболиста - быть сильнее своего оппонента, – сказал Сергей Игнашевич в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Мне кажется, что я достойно ему оппонировал. С Салахом было немножко другое. Он провел выдающийся сезон в английском чемпионате, стал лучшим игроком Англии. До этого он не добивался такой результативности, но здесь он показал просто феноменальные цифры, на уровне Роналду и Месси. Его начали сравнивать с ними, и справедливо. Но он не тренировался в общей группе, и была загадка, в каком состоянии он находится. Игра показала, что он футболист высокого уровня. Даже несмотря на то, что он пропустил несколько недель, он был одним из лучших в своем сборной.