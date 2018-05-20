Сергей Игнашевич: "Без Березуцких очень непривычно"

Защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о своем возвращении в национальную команду для участия в чемпионате мира-2018.

– Вас долго уговаривали вернуться?

– С первого раза согласился. Черчесов позвонил после матча с "Анжи", мы встретились и я дал согласие.

– А до этого не было разговоров?

– Не вижу смысла это обсуждать. Но могу сказать, что звонок стал неожиданным. Все-таки список к тому моменту уже был.

– Вы сказали в интервью РФС, что чувствуете себя в команде как новичок.

– Есть такое, потому что тренер новый, требования другие. Но я осваиваюсь.

– Без Березуцких непривычно?

– Очень. Много молодых футболистов.

– Ваше возвращение могло повлиять и на их решение?

– Возможно, могло. Но как я понял, их уже никто не спрашивал.

– Ваш вызов – это не показатель кризиса в нашем футболе? Ведь получается, что ветеранов некем заменить.

– Вам виднее. (Филипп ПАПЕНКОВ)​

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