Сергей Игнашевич: "Без Березуцких очень непривычно"

Защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о своем возвращении в национальную команду для участия в чемпионате мира-2018.
– Вас долго уговаривали вернуться?
– С первого раза согласился. Черчесов позвонил после матча с "Анжи", мы встретились и я дал согласие.
– А до этого не было разговоров?
– Не вижу смысла это обсуждать. Но могу сказать, что звонок стал неожиданным. Все-таки список к тому моменту уже был.
– Вы сказали в интервью РФС, что чувствуете себя в команде как новичок.
– Есть такое, потому что тренер новый, требования другие. Но я осваиваюсь.
– Без Березуцких непривычно?
– Очень. Много молодых футболистов.
– Ваше возвращение могло повлиять и на их решение?
– Возможно, могло. Но как я понял, их уже никто не спрашивал.
– Ваш вызов – это не показатель кризиса в нашем футболе? Ведь получается, что ветеранов некем заменить.
– Вам виднее. (Филипп ПАПЕНКОВ)
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