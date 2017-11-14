Сергей Хусаинов: "За такие пенальти судью могут не допустить до матчей чемпионата мира"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов​ прокомментировал "СЭ" эпизоды со спорными одиннадцатиметровыми, которые назначил судья Джанлука Рокки в ворота россиян в товарищеском матче между Россией и Испанией. Оба пенальти реализовал капитан испанцев Серхио Рамос.

– Оба пенальти выдуманы из ничего, – отметил Хусаинов. – Нарушений даже близко не было. В первый раз игрок сыграл плечом, что разрешено. Ведь до локтя – это не рука. Если во втором он усмотрел борьбу за позицию, то чем отличается этот эпизод от падения Дзагоева в начале игры?

С одной стороны обидно, с другой – чего мы хотим от наших арбитров? Этот судья – кандидат на чемпионат мира. Его могут отстранить теперь. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча Россия - Испания