Сергей Горлукович: "Поражение от Катара? Не смотрю игры сборной уже 10 лет"

Бывший защитник "Спартака" и сборной России Сергей Горлукович отказался комментировать результат контрольного матча Катар – Россия (1:2).
- Видели ли матч сборной России против Катара? - вопрос Горлуковичу.
- Не смотрю игры сборной уже 10 лет. Больше не звоните мне по этому вопросу! (Ярослав СУСОВ)
sailor1990
а мог бы послать на три буквы
01:32
crazysun78
черчесов также ответил... ))))
01:02
Iz_naroda
Автоответчик видимо отвечал...
23:35 10 ноября
Костариканец
Вы уж трите тогда и поправку, а то непонятно что остается. )
23:26 10 ноября
вперёд Спартак!
Других номеров телефонов в С-Э нет, вот и звонят с горя Горлуковичу.)))))))
23:14 10 ноября
zae1976
Правильно, только дети смотрят и надеются еще!
22:08 10 ноября
Luchezarny
адекват )))
22:03 10 ноября
Костариканец
* в 08-ом году.
21:57 10 ноября
Андрей Палыч 1979
А ЧМ смотреть будешь?
21:43 10 ноября
Andrewxyz
Сказал как отрезал, молодца!
21:40 10 ноября
NF
СЭ, хорош повторяться. Месяц назад уже писали эту фразу. И одного раза хватило...
21:37 10 ноября
jony76
Красавчик,Серега
21:26 10 ноября
James Gang
Молодец, Серёга! Правильно всё сказал, чего всякое позорище смотреть...
21:26 10 ноября