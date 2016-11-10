21:16 10 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Сергей Горлукович: "Поражение от Катара? Не смотрю игры сборной уже 10 лет"

0
0
0
13

Бывший защитник "Спартака" и сборной России Сергей Горлукович отказался комментировать результат контрольного матча Катар – Россия (1:2).

- Видели ли матч сборной России против Катара? - вопрос Горлуковичу.

- Не смотрю игры сборной уже 10 лет. Больше не звоните мне по этому вопросу! (Ярослав СУСОВ)

И кто после этого Катар?

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Катаром?
голосовать
0
0
0
13
Материалы сюжета: Россия против Катара и Румынии

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

sailor1990

а мог бы послать на три буквы

01:32

crazysun78

черчесов также ответил... ))))

01:02

Iz_naroda

Автоответчик видимо отвечал...

23:35 10 ноября

Костариканец

Вы уж трите тогда и поправку, а то непонятно что остается. )

23:26 10 ноября

вперёд Спартак!

Других номеров телефонов в С-Э нет, вот и звонят с горя Горлуковичу.)))))))

23:14 10 ноября

zae1976

Правильно, только дети смотрят и надеются еще!

22:08 10 ноября

Luchezarny

адекват )))

22:03 10 ноября

Костариканец

* в 08-ом году.

21:57 10 ноября

Андрей Палыч 1979

А ЧМ смотреть будешь?

21:43 10 ноября

Andrewxyz

Сказал как отрезал, молодца!

21:40 10 ноября

NF

СЭ, хорош повторяться. Месяц назад уже писали эту фразу. И одного раза хватило...

21:37 10 ноября

jony76

Красавчик,Серега

21:26 10 ноября

James Gang

Молодец, Серёга! Правильно всё сказал, чего всякое позорище смотреть...

21:26 10 ноября

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ