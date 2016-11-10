Сергей Горлукович: "Поражение от Катара? Не смотрю игры сборной уже 10 лет"

Бывший защитник "Спартака" и сборной России Сергей Горлукович отказался комментировать результат контрольного матча Катар – Россия (1:2).

- Видели ли матч сборной России против Катара? - вопрос Горлуковичу.

- Не смотрю игры сборной уже 10 лет. Больше не звоните мне по этому вопросу! (Ярослав СУСОВ)

И кто после этого Катар?