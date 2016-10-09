Сергей Горлукович: "Матч с Коста-Рикой не смотрел. Сборная мне давно уже не интересна…"

Бывший защитник сборной России Сергей Горлукович был краток, комментируя контрольный матч с Коста-Рикой (3:4).

– Игру я не смотрел. Сборная мне давно уже не интересна, – сказал Горлукович.

Подопечные Станислава Черчесова к перерыву уступали в счете два мяча, во втором тайме сумели его сравнять, но в итоге пропустили с пенальти в добавленное время. Дубль у россиян оформил Артем Дзюба, еще один гол на счету Александра Самедова. Для Черчесова это поражение стало первым у руля сборной (после ничьей с Турцией – 0:0 и победы над Ганой – 1:0 в сентябре). (Виталий АЙРАПЕТОВ)