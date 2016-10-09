Сергей Галицкий: "Всегда будем ждать сборную в гости"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий после контрольного матча между Россией и Коста-Рикой (3:4) подчеркнул, что болельщики получили удовольствие от этой встречи, несмотря на ее исход. Этот матч стал первым на стадионе "Краснодара".

– Наша сборная старалась сделать все, что могла, – приводит "Р-Спорт"слова Галицкого. – Для нас невероятная гордость, что сборная России открывала стадион. Болельщики хорошо поддерживали и все получили удовольствие. Да, пропустили за три минуты до конца, но болельщики все равно получили удовольствие. Мы достойно болели за сборную и всегда будем ждать сборную в гости. Для нас это почетная миссия.

У нас много травмированных, Смолов не смог выйти. Но все будет хорошо.