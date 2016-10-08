Сергей Галицкий: "Мы не хотели строить стадион для птиц"

Президент и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий провел экскурсию по новому стадиону "быков". Он рассказал о строительстве арены и ее конструктивных особенностях, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Для нас гордость, что стадион открывает сборная, – начал Галицкий. – Расскажу в двух словах о нем. Когда мы хотели построить стадион, мы вели много переговоры. Приглашали разных архитекторов, рассматривали разные концепции. Переговоры были очень важны. В их ходе мы поняли, что в итоге хотим получить. Очень много стадионов, которые мы смотрели, были реализованы для птиц, для Google-карт и полетов беспилотников. Мы хотели получить стадион, который бы давал эмоциональный заряд как вблизи, так и издалека.

Кроме того, важны были материалы. Мы сделали выбор в пользу традиционных материалов, которые сохранят прочность и вид на протяжении десятилетий. Наш выбор пал на камень. Концепт при этом должен был быть современным. Отсюда стекло, нержавеющая сталь, дерево. Важно было избавить крышу от металлических конструкций, сделать ее "мягкой".

И, наконец, медиаэкран. Мы не стали его делать снаружи, сделали внутри. Самое главное в футболе – футбол. Не будем задействовать его в ходе игры. Но в перерывах, в паузах это будет здорово. Пока ресурс его задействован на 5-10 процентов, работа длинная, ролики надо еще готовить. Но инструмент воздействия на атмосферу будет мощным.