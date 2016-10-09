Сергей Галицкий: "Гордимся, что сборная выступила на нашем стадионе"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий после контрольного матча сборной России против сборной Коста-Рики (3:4) в Краснодаре на новом стадионе заявил, что всегда рад видеть национальную команду на своей арене. По словам Галицкого, подопечные Станислава Черчесова бились до последних минут, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Мы на юге стремимся к лучшему, – отметил Галицкий. – Я еще раз хочу поблагодарить всех. Для нас это невероятная гордость, что сборная открывала наш стадион своим матчем. Сборная Коста-Рика поменяла много игроков, но если бы поменяли только троих, могли бы и не обыграть нас. Мне кажется, болельщики хорошо поддерживали сборную. Да, за три минуты до конца пропустили, но болельщики получили огромное удовольствие от матча.

Я думаю, мы дожны говорить о том, что сборная старалась и билась до последней минуты. Автогол не автогол, отразился он не отразился... Наша сборная старалась сделать все, что могла. Разве было бы интересно, если бы спорт был прогнозируем? Мы всегда будем ждать сборную в гости. Для нас это очень почетная миссия. Мы гордимся, что сборная выступила на нашем стадионе.