Сергей Фурсенко: "В Аргентине внимательно следят за "Зенитом"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассчитывает, что аргентинские игроки петербургского клуба будет вызваны на товарищеский матч между сборными России и Аргентины, который состоится 10 ноября на стадионе "Лужники". Он отметил, что участие южноамериканцев в предстоящей контрольной встрече будет зависеть от их игры на клубном уровне, а Ассоциация футбола Аргентины (AFA) следит за игроками сине-бело-голубых.

Напомним, в составе "Зенита" выступают пять аргентинцев – защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Леандро Паредес, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони, а также нападающий Себастьян Дриусси.

– Примут ли наши аргентинские игроки участие в матче со сборной России, будет зависеть от того, как они будут играть в "Зените", – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Я знаю, что руководство федерации в Аргентине очень внимательно смотрит за тем, что делает Роберто Манчини в Санкт-Петербурге.

Тренер сборной Аргентины, конечно, поступит так, как считает нужным, определяя состав на игру с командой России, но нам бы хотелось, чтобы как можно больше наших игроков сыграло за сборную, и мы будем стремиться к тому, чтобы эти игроки были подготовлены на уровне национальной команды Аргентины.