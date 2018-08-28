Сергей Балахнин: "Отсутствие такого классного игрока, как Головин – это потеря для сборной"

Бывший тренер сборной России и "Ростова" Сергей Балахнин считает, что отсутствие Александра Головина​ в сборной России является потерей для команды. Хавбек не был вызван в национальную команду на сентябрьские матчи из-за травмы.

– Потеря Александра Головина, который сейчас восстанавливается после травмы, сильно скажется на игре сборной?

– Саша – один из лучших футболистов нашей страны, что он и доказал в играх ЧМ-2018. Безусловно, отсутствие такого классного игрока – это потеря. Впрочем, как и Александра Кокорина, который травмирован уже давно.

Черчесов поделился подробностями телефонного разговора с Головиным //​

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