Сергей Балахнин: "Отсутствие такого классного игрока, как Головин – это потеря для сборной"

Бывший тренер сборной России и "Ростова" Сергей Балахнин считает, что отсутствие Александра Головина в сборной России является потерей для команды. Хавбек не был вызван в национальную команду на сентябрьские матчи из-за травмы.
– Потеря Александра Головина, который сейчас восстанавливается после травмы, сильно скажется на игре сборной?
– Саша – один из лучших футболистов нашей страны, что он и доказал в играх ЧМ-2018. Безусловно, отсутствие такого классного игрока – это потеря. Впрочем, как и Александра Кокорина, который травмирован уже давно.
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