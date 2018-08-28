Сергей Балахнин: "Отсутствие Смолова в сборной России логично"

Бывший тренер сборной России и "Ростова" Сергей Балахнин не считает, неожиданностью отсутствие в сборной России нападающего "Локомотива" Федора Смолова​. Форвард не был вызван в национальную команду на сентябрьские матчи.

– Отсутствие Федора Смолова стало для вас неожиданностью?

– Это логично. Очевидно, что сейчас он не показывает той игры, на которую способен, – цитируют "Известия" Балахнина. – Ему надо адаптироваться в новом коллективе, найти себя в тактических построениях Юрия Семина. И если он больше времени проведет в "Локомотиве", а не поедет на сбор национальной команды, это пойдет ему только на пользу. Да и у сборной сейчас нет острой необходимости в нем. Когда Федор наберет форму, то обязательно вернется. Тренерский штаб не забудет о таком игроке.

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