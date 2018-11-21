Сергей Анохин: "Сборная России провел сезон на пятерку"

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин оценил выступление сборной России в 2018 году. Он считает, что команде можно поставить пятерку.

- Год прошел для сборной положительно в любом случае. Команда вернула себе доверие болельщиков, любовь народа за счет игры на чемпионате мира, которую никто никогда не забудет. Сборная обрела новую жизнь, она провела сезон на пятерку, - цитирует Анохина ТАСС. - Безусловно, было сложно играть без лидеров последние матчи на том уровне, на котором хотелось бы, не было из-за травм восьми человек. К сожалению, ключевые игроки выпали из основного состава, но это не снимает с нас ответственности за поражение от шведов. Хочу напомнить, что мы остались в лиге B, в которой и начинали этот турнир. Следующий розыгрыш Лиги наций будет интересным, поэтому голову пеплом никто не собирается посыпать.

Сборная России дошла до 1/4 финала на ЧМ-2018 и заняла второе место в своей группе дивизиона В лиги наций. Вчера российская команда уступила сборной Швеции (0:2).

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