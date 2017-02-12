10:22 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сергей Анохин: "Мутко стабилизирует обстановку в российском футболе и спорте"

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Вице-президент РФС Сергей Анохин выразил уверенность, что работа Виталия Мутко на посту вице-премьера РФ и президента РФС идет на пользу отечественному спорту. Также Анохин подчеркнул, что падению сборной России в рейтинге ФИФА не стоит придавать большого значения. В феврале подопечные Станислава Черчесова установили новый антирекорд, опустившись на 61-ю строчку.

- Я знаю, что много критических высказываний направлено на Мутко, но я, как человек, который находится внутри футбольного процесса, могу сказать, что именно Виталий Леонтьевич является тем, кто стабилизирует обстановку в российском футболе и в спорте в целом, - цитирует sportfm.ru Анохина. - Хотя мы столкнулись с международными вызовами, которые носят больше политических характер, нежели спортивный, но мы все равно несмотря на это идем вперед.

Что же касается футбола, то результаты нашей сборной опустили нас на такое низкое место в рейтинге. Но рейтинг - это относительный показатель. Наш рейтинг будет еще падать, потому что мы не участвуем в отборе к чемпионату мира. Но перед нами стоит задача попасть в полуфинал на Кубке конфедераций. После этого мы сразу же попадем в топ-20 рейтинга ФИФА.

Сейчас мы находимся на переломном моменте в российском футболе. Из-за некоторых руководителей и других факторов мы в один момент опустились в развитии футбола на 40 лет назад. Но сейчас мы движемся вперед и пытаемся все это нагнать. Также все это происходит благодаря Мутко.

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/anokhin-rossiya-voydyet-v-top-20-komand-reytinga-fifa.html?region=voroneg

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КОММЕНТАРИИ (3)
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saiga

Анохин один из главных подхалимов моториста, больше говорить не о чем.

11:30

kozban400

Простите, а кто такой Сергей Анохин? Что-то а таком серьёзном футболисте я не слышал, и в других видах среди серьёзных спецов не встречал! ....... Понял! Это герой рассказа Ги де Мопассана "Награждён орденом" (за особые заслуги). Может всё-таки стоит поскромнее себя вести, думающие люди ещё не вымерли, как мамонты!

11:12

HAZELSAMARA

Лизун.

10:41

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