Сергей Анохин: "Черчесов сосредоточен только на работе со сборной"

Вице-президент РФС Сергей Анохин подчеркнул, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не собирается рассматривать предложения клубов. Ранее сообщалось, что 55-летний специалист может возглавить "Спартак".
- Станислав Саламович остается тренером сборной и сосредоточен только на этой работе, - приводят "Известия" слова Анохина. - Мы очень благодарны ему за удачное выступление на ЧМ-2018 и за нынешние результаты в Лиге наций. Мы очень надеемся, что вместе с ним национальная команда будет двигаться только вперед.
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https://iz.ru/806040/timur-ganeev/protiv-sovmeshcheniia-cherchesov-sosredotochen-na-sbornoi
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