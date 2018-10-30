Сергей Анохин: "Черчесов сосредоточен только на работе со сборной"

Вице-президент РФС Сергей Анохин подчеркнул, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не собирается рассматривать предложения клубов. Ранее сообщалось, что 55-летний специалист может возглавить "Спартак".

- Станислав Саламович остается тренером сборной и сосредоточен только на этой работе, - приводят "Известия" слова Анохина. - Мы очень благодарны ему за удачное выступление на ЧМ-2018 и за нынешние результаты в Лиге наций. Мы очень надеемся, что вместе с ним национальная команда будет двигаться только вперед.