Сергей Андреев: "Заболотный подвижнее, быстрее Дзюбы"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев в интервью "СЭ" отметил, что нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба абсолютно не пользуется своим ростом. Андреев также добавил, что форвард "Зенита" Антон Заболотный подвижнее, быстрее Дзюбы.

– Допускаете, что в оставшихся турах чемпионата России Дзюба забьет больше Заболотного, но в заявку на чемпионат мира включат форварда "Зенита"?

– Да, допускаю. Поему нет? Да, Заболотный в последних играх "молчит". Но его вызывают. Значит, Дзюбе нужно приложить еще усилия, забить еще четыре мяча, чтобы его фамилия, как говорится, появилась на табло или в протоколах. А пока – один гол, забитый фактически с пенальти. Наверное, этого мало. Какой-то феерии в его исполнении не наблюдаю. Когда Артем здорово смотрелся в "Ростове" и в "Зените", все это признавали. Когда хорошо, тогда хорошо. А сейчас нападающий, пожалуй, не заслуживает приглашения в сборную. В принципе, пока все выглядит логично.

– В чем вы видите "козыри" Заболотного?

– Парень постоянно в движении, очень мобилен. Их же можно сравнить с Дзюбой.

– Давайте.

– На самом деле, Заболотный подвижнее, быстрее Дзюбы. На втором этаже Антон тоже агрессивнее, головой играет лучше. Артем почему-то абсолютно не пользуется своим ростом. Дзюба подпрыгивает максимум на 10 сантиметров, не борется. Этого порой недостаточно. У нас же защитники довольно высокие. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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