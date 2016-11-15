Сергей Андреев: "У меня дети в 14 лет принимают решения правильнее Кокорина"

Экс-нападающий сборной СССР Сергей Андреев прокомментировал действия нападающего Александра Кокорина в матче России против Румынии (1:0). Также Андреев порадовался, что гол в Грозном забил именно Магомед Оздоев.

- Если бы за двадцать секунд до конца сборная России не забила, то было бы совсем другое впечатление, - начал Андреев. - Во всей игре увидел один позитивный момент - выход Полоза, который улучшил игру в атаке, потому что Кокорин в линии нападения выглядит просто смешно. За один тот момент, который ему подарил Полоз, моя точка зрения об Александре очень сильно изменилась.

Я думал, что он футболист хорошего или неплохого класса. Но в том моменте, когда он начал обрабатывать мяч и не забил, он показал себя, как игрок вообще никакого класса. Это я вам могу сказать, как человек, который где-то когда-то поиграл, чего-то позабивал. Если человек решает, что стоит бить после двух касаний, а можно просто забивать в пустые ворота, это говорит, что это футболист очень и очень невысокого класса. Как можно принимать такие решения, когда у тебя зарплата пять миллионов евро?!

Когда я тренировал детей, у меня ребенок в 14 лет принимал абсолютно другое решение. Еще в 2014 году я считал, что Кокорин - игрок высокого класса. Через год стал - среднего класса. А сегодня - просто никакого. Высококлассный футболист быстро и правильно принимает решения , а у него для этого было достаточно времени, но он этого не сделал. Полоз за эти двадцать минут сделал абсолютно все, что нужно для нападающего. А Кокорин даже за четыре матча такого не делает.

- Как вы считаете, правильно ли, что в сборную призываются игроки, у которых даже нет постоянной практики в чемпионате России? Могилевец отыграл в этом сезоне 20 минут, Новосельцев не сыграл и трех полных матчей, Оздоев - пяти.

- Это вопросы не ко мне, а к главному тренеру сборной. Он хочет проверить этих ребят. Может, у него больше не будет такой возможности. Оздоев, оказывается, в Грозном родился. Очень хорошо, что он в родном городе забил победный мяч. (Ярослав СУСОВ)