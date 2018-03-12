Сергей Андреев: "Трудно сказать, простил ли Черчесов Дзюбу"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев отметил, что нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба еще не заслужил вызова в сборную России. По словам Андреева, форварду нужно еще забивать.

– Определение состава – прерогатива главного тренера. Это раз. А почему Черчесов должен был вызвать Дзюбу? По-моему, все логично, – сказал Андреев.

– В первых двух весенних турах Артем забил и отдал голевой пас, Заболотный полезными действиями не отметился.

– И что теперь? Это работа Дзюбы, он и должен так делать. Но вообще-то за последние семь месяцев на счету этого форварда всего два мяча в чемпионате… Это статистика. Я не исключаю еще и другого варианта.

– Какого?

– Вспомните, сколько шума наделали эти "усы" в исполнении Дзюбы и Кокорина. Трудно сказать, простил ли тренер Артема. Но это мои догадки. Правда, хочу подчеркнуть, что у Дзюбы не должно быть никаких обид по поводу не вызова в сборную.

– Все, значит, закономерно?

– На мой взгляд, да. Пока Дзюба еще не наиграл на то, чтобы его позвали в национальную команду. Пусть еще забьет, отдаст. Нужны же действия! Тогда, может быть, Черчесов его еще и пригласит на две последних контрольных встречи. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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