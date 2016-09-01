Сергей Андреев: "Согласен с Романцевым, что Кокорин может так и остаться в подающих надежды"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев выразил удовлетворение игрой Федора Смолова в товарищеском матче сборной России с Турцией (0:0). Он также подчеркнул, что не получивший вызов в национальную команду Александр Кокорин может так и остаться в подающих надежды.

– Как вам Смолов? Комментаторы матча сказали, что, возможно, ему легче забивать более сложные мячи, чем реализовать такие выходы один на один? - вопрос Андрееву.

– Да ну! В том моменте вратарь уже пошел на сближение, и у Федора не было особых шансов его перебросить. Однако мне очень понравились его активность, борьба, координация. Федор молодец. Скорость на уровне. Смолов на чемпионате Европы в роли инcайда и сейчас на острие – два абсолютно разных форварда. Центр нападения – его место. Он же не пробивной футболист, а хитрый! Может пробежать, украсть мяч. Неординарный исполнитель.

– При таком Смолове про Кокорина можно и не вспоминать?

– Знаете, про Александра итак слишком много писали в последнее время. А толку? Кокорин разве много забивает? Романцев недавно сказал, что он так и останется в подающих надежды. Это, замечу, слова Олега Ивановича. Я их просто повторяю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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