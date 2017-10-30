Сергей Андреев: "Сборной России нужен Денисов"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев в интервью "СЭ" оценил выбор Станислава Черчесова на матчи сборной России против Аргентины и Испании в ноябре. По его словам, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов должен был получить вызов в национальную команду.

– Этой сборной нужен Денисов?

– Игорь никогда не было моим фаворитом. Даже когда 5-6 лет назад он играл в сборной, и все его хвалили, говорили, что он один из лучших опорных хавов Европы… Меня это всегда коробило. Он, безусловно, хороший, добротный футболист, но я не согласен с теми, кто его называет одним из лучших опорников Европы. И он, конечно, нормальный футболист для нашей сборной.

– То есть, лучше бы Черчесов вызвал Денисова вместо Зобнина?

– Да! Зобнин ничем не заслужил приглашения. Полгода назад все было иначе – пацан здорово играл, и там вопросов не было. Но потом случились "кресты". Если бы я выбирал состав, то однозначно пригласил бы Денисова, а не Зобнина. (Андрей СИЗЯКИН)

Полное интервью Сергея Андреева