02:11 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сергей Андреев: "По сравнению с матчем против Уэльса в игре сборной появилась свежесть"

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Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев выразил мнение, что в игре сборной России под руководством Станислава Черчесова появилась свежесть. Национальная команда сыграли вничью с Турцией (0:0) в товарищеском матче.

– Как вам футбол? - вопрос Андрееву.

– Как вам сказать? Тихо, спокойно. Но по сравнению с последним матчем сборной на Euro против Уэльса появилась какая-то свежесть. Вот такое у меня ощущение. Свежо, но все до штрафной площади. А дальше уже возникают трудности.

– Игра сборной России в три защитника убедила?

– Постойте, а я не согласен с комментаторами матча. Ничего, если я расскажу свой взгляд на построение игры в обороне? В центре действовали Березуцкий, Новосельцев, справа – Кудряшов, слева – Жирков. Опорники – Оздоев, Тарасов, справа – Самедов, слева – Шатов. Миранчук выше, на острие Смолов. Это мое видение. Я увидел именно такую систему. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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NF

По сравнению с ЧЕ в товарищеском матче у России появилась свежесть?..

02:40

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