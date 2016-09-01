Сергей Андреев: "По сравнению с матчем против Уэльса в игре сборной появилась свежесть"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев выразил мнение, что в игре сборной России под руководством Станислава Черчесова появилась свежесть. Национальная команда сыграли вничью с Турцией (0:0) в товарищеском матче.

– Как вам футбол? - вопрос Андрееву.

– Как вам сказать? Тихо, спокойно. Но по сравнению с последним матчем сборной на Euro против Уэльса появилась какая-то свежесть. Вот такое у меня ощущение. Свежо, но все до штрафной площади. А дальше уже возникают трудности.

– Игра сборной России в три защитника убедила?

– Постойте, а я не согласен с комментаторами матча. Ничего, если я расскажу свой взгляд на построение игры в обороне? В центре действовали Березуцкий, Новосельцев, справа – Кудряшов, слева – Жирков. Опорники – Оздоев, Тарасов, справа – Самедов, слева – Шатов. Миранчук выше, на острие Смолов. Это мое видение. Я увидел именно такую систему. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Андреева