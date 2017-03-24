Сергей Андреев: "О замене Березуцкого нужно было думать три года назад"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев в интервью "СЭ" выразил мнение о составе национальной команды на товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром. Встреча пройдет в пятницу в Краснодаре.

– Акинфеев – новый капитан сборной. Других вариантов не могло быть в принципе?

– Я не удивлен. Человек больше 10 лет в сборной. Здесь все ясно – достойный выбор. Другие варианты? Будь в сборной сейчас Игнашевич и Березуцкие, могли возникнуть различные мнения.

– Популярно мнение, что капитаном должен быть не вратарь, а полевой игрок.

– Я, кстати, тоже склоняюсь к тому, что капитан должен играть в поле. Нет, я не против Акинфеева. Просто высказываю свою точку зрения.

– Василий Березуцкий приостановил выступления за национальную команду. Сейчас это невосполнимая потеря?

– Мне кажется, стоило думать о замене Березуцкого раньше. Может быть, даже не в прошлом, а в позапрошлом году. Время-то летит, Василий не молодеет. На данный момент, наверное, замены Березуцкому нет. Но дело-то в другом. Почему ранее не наигрывали, например, Васина и Семенова в контрольных матчах на месте нашего ветерана? Запоздали, считаю, с "преемником". А то выходит, что Березуцкому уже 34, а мы начинаем причитать: "Аяяяяй, что же мы будем без него делать?" Этим вопросом, считаю, стоило озадачиться еще три года назад.

– На ком теперь, по-вашему, держится наша оборона?

– На мой взгляд, ставка будет сделана на Васина. Человек достойно выглядит в чемпионате. Прибавил в "Уфе" у Гончаренко. Теперь игрок стартового состава ЦСКА. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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