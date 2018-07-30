Сергей Андреев: "Можно понять и волейболистов, биатлонистов, гандболистов. Они становились чемпионами мира, а ЗМС не получали"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев в интервью "СЭ" отметил, что может понять мнение спортсменов, которые раскритиковали минспорта за присвоение званий заслуженных мастеров спорта футболистам сборной России.

– Вы за кого в дискуссии: нужно ли было давать нашим сборникам звания ЗМС за четвертьфинал домашнего чемпионата мира или нет?

– Ох… Однозначного мнения у меня до сих пор нет. Естественно, я все читаю в интернете. Гамову, Ковальчука, Алдонина… Безусловно, для футболистов такое звание почетно. Здесь вопросов быть не может. Но, получается, что звание ЗМС нивелировалось.

– Почему же?

– Да, ребята вышли в четвертьфинал чемпионата мира. ОК. Давно такого не было. Может быть, еще 100 лет туда не попадем. Но ведь можно понять и волейболистов, биатлонистов, гандболистов. Они становились чемпионами мира, а ЗМС не получали. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Сергея Андреева