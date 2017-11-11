Сергей Андреев: "Месси не будет выкладываться и отыграет чуть больше тайма"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев не ждет сегодня в контрольном матче сборной России с Аргентиной какой-то запредельной самоотдачи от Лионеля Месси. По его словам, ничья станет положительным итогом встречи.

- Конечно, в идеале хочется, чтобы наша сборная показала и хорошую игру, и результат, - начал Андреев.- Но так бывает очень редко. Результат нужно держать в голове. Ведь этот матч войдет в историю на новых "Лужниках". Придет столько болельщиков. Не дай бог, мы потерпим крупное поражение… Даже ничья с аргентинцами, считаю, будет положительным итогом встречи. Но мне не хочется, чтобы наши игроки отбивались, пуляли мячи куда угодно ради результата. Нужно сыграть достойно.

- Как остановить Месси?

- Месси не будет выкладываться.

- Почему?

- Он ведь и в чемпионате Испании не всегда выкладывается. Там, как вы понимаете, разные соперники, есть, скажем так, проходные игры. А тем более, когда я вижу его все эти фотографии в Москве.

- Какие?

- Ну где Месси весь закутанный, хотя в Москве вроде сейчас пять градусов выше нуля. Разве так холодно? А аргентинца показывают - на нем, образно говоря, восемь шапок, по пять рукавиц, семь шарфов и так далее. Такое ощущение, что он приехал в минус 30. Мне кажется, он выйдет в старте и отыграет тайм или чуть больше тайма.

- На кого вам интереснее всего посмотреть в нашей сборной?

- Жду, что Кокорин и Смолов сыграют вместе. Федор в последнее время в чемпионате обретает себя прежнего. Имеет моменты, забивает. Но, поверьте мне, нашей защите придется попотеть. Там же не один Месси приехал! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября на стадионе "Лужники", начало – в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.