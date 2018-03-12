Сергей Андреев: "Кокорин рядом со Смоловым не стоит"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев в интервью "СЭ" отметил, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов - ведущий форвард России. Андреев также добавил, что игроку "Зенита" Александру Кокорину не хватает инстинкта убийцы.

– Смолов и Кокорин никаких вопросов сейчас не вызывают?

– Ну по Федору какие могут быть сомнения? Ведущий форвард страны. С ним даже близко никто сейчас не стоит и не приближается к нему.

– Кокорин не рядом?

– Не рядом! Кокорин – хороший игрок, но уже как-то говорил, что именно Смолов станет лучшим бомбардиром. В этом даже не сомневаюсь. Федор – снайпер, а Саша футболист чуть-чуть другого амплуа. Признаюсь, для меня было удивительно, когда он в начале сезона начал штамповать голы один за другим. А в последних 10 турах чемпионата забил всего два. Вот и делайте выводы. Просто Кокорин не бомбардир, хотя очень многое умеет на поле – мобилен, быстр, резок, с дриблингом. Но ему не хватает инстинкта убийцы. Ведь нельзя же сказать, что у него потрясающий удар. Как уже сказал – не бомбардир.

– Алексея Миранчука видите чистым форвардом в этой сборной или скорее "десяткой"?

– Вообще хочу сказать, что два близнеца сейчас выглядят просто здорово! Если такой мэтр, как Симеоне, говорит, что в "Локомотиве" он знает Семина и двух одинаковых, это дорогого стоит (смеется). Нет, братья, конечно, не чистые нападающие. Леша изящнее, тоньше, такой, знаете, аристократ. А Антон молодец, приехал из Эстонии и сразу прошел в состав.

– Если бы Марков из "Динамо" не получил травму, его бы вызвали в сборную?

– Не знаю, моя фамилия не Черчесов. Выглядит динамовец неплохо. Но одно дело проявлять себя на уровне "Арсенала", другое – против Бразилии. Ну, вы сами понимаете. Нужно еще посмотреть человека в деле. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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