Сергей Андреев: "Кокорин рядом со Смоловым не стоит"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев в интервью "СЭ" отметил, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов - ведущий форвард России. Андреев также добавил, что игроку "Зенита" Александру Кокорину не хватает инстинкта убийцы.
– Смолов и Кокорин никаких вопросов сейчас не вызывают?
– Ну по Федору какие могут быть сомнения? Ведущий форвард страны. С ним даже близко никто сейчас не стоит и не приближается к нему.
– Кокорин не рядом?
– Не рядом! Кокорин – хороший игрок, но уже как-то говорил, что именно Смолов станет лучшим бомбардиром. В этом даже не сомневаюсь. Федор – снайпер, а Саша футболист чуть-чуть другого амплуа. Признаюсь, для меня было удивительно, когда он в начале сезона начал штамповать голы один за другим. А в последних 10 турах чемпионата забил всего два. Вот и делайте выводы. Просто Кокорин не бомбардир, хотя очень многое умеет на поле – мобилен, быстр, резок, с дриблингом. Но ему не хватает инстинкта убийцы. Ведь нельзя же сказать, что у него потрясающий удар. Как уже сказал – не бомбардир.
– Алексея Миранчука видите чистым форвардом в этой сборной или скорее "десяткой"?
– Вообще хочу сказать, что два близнеца сейчас выглядят просто здорово! Если такой мэтр, как Симеоне, говорит, что в "Локомотиве" он знает Семина и двух одинаковых, это дорогого стоит (смеется). Нет, братья, конечно, не чистые нападающие. Леша изящнее, тоньше, такой, знаете, аристократ. А Антон молодец, приехал из Эстонии и сразу прошел в состав.
– Если бы Марков из "Динамо" не получил травму, его бы вызвали в сборную?
– Не знаю, моя фамилия не Черчесов. Выглядит динамовец неплохо. Но одно дело проявлять себя на уровне "Арсенала", другое – против Бразилии. Ну, вы сами понимаете. Нужно еще посмотреть человека в деле. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Андреева //
Селихов, Нойштедтер и Черышев вызваны в сборную России на матчи с Бразилией и Францией
- Александр Кокорин
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Сборная СССР
- Краснодар
- Сергей Андреев (футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Федор Смолов
- Арсенал Тула
- Диего Симеоне
- Алексей Миранчук
- Антон Миранчук
- Евгений Марков
Tribunal Z
У Андреева бывают заскоки в комментариях и только ему понятное видение
19:38