Сергей Андреев: "Катар наш уровень. Мы уже приближаемся к Зимбабве"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев считает, что в контрольном матче с Катаром (1:2) сборная России показала свой уровень. Андреев добавил, что ему жаль главного тренера команды Станислава Черчесова.
– Виталий Мутко после игры констатировал: значит, такой наш уровень. Солидарны?
– Да. Соглашусь. Вы знаете, я не люблю всего этого псевдопатриотизма. Когда кричат: мы должны обязательно победить Катар. Ну так побеждайте! Чего же не выигрываете? Все сильны на словах, а на поле… К рейтингу ФИФА можно относиться по-разному, но определенная доля истины в нем же есть. Так?
Есть ведущие футбольные державы – 8 - 10 сборных, которые борются за выход в четвертьфинал чемпионатов мира и Европы. Дальше идут страны так называемого второго футбольного мира. Бельгия, Голландия.
А мы-то где? 53-е? Вот-вот… Так что все здесь довольно закономерно. Мы уже не то что уровень Катара, а потихоньку приближаемся к Китаю и Зимбабве.
После того громкого интервью Слуцкого о том, что мы – нефутбольная страна, я один из первых его поддержал. А что? У нас стадионы заполняются? На "Оренбург", "Уфу" приходят по 2 - 3 тысячи. Говорили, построим красавцы-стадионы, и они всегда будут забиваться под завязку. Хорошо, построили. Что дальше? На "Спартаке" аншлаг собирается только на матче с ЦСКА и "Зенитом". А на остальные встречи?
Так что во всей этой ситуации мне жалко одного человека. Черчесова. Футболистов-то у нас нет. Можно долго говорить о тактике – в два центральных защитника или три играть и так далее. Ребята, а где вы игроков возьмете? Если мы в многомиллионной стране не можем набрать 16 человек для сборной, о чем вообще можно говорить? (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Химик Воскресенск
Кто еще не плюнул в сборную? Налетай...
15:43
pravda1979
Мысль, которая многими,если не всеми нашими футболистами, могла бы быть встречена с одобрением и громкими, положительными выкриками- нам не нужны товарищеские/контрольные матчи до кубка конфидераций и собственно до чемпионата мира. Зачем трепать нервы болельщикам да и самим себе. Уж лучше вместо сборов с национальной командой побыть со своими семьями. Провести время для себя. Итоговый результа все равно будет один и то же, что так, что этак.
15:42
Andrewxyz
Да любой двор наберет 11 пацанов да вынесет этих недоумков кривоногих
15:40
Enich
все по делу
15:36
Вьери
Все по делу сказал. Давно пора отменить лимит и сократить Премьер-лигу до 8-10 клубов, которые будут играть в футбол, а не стоять у своих ворот весь матч. Переходное место сделать только одно - пусть в ПЛ попадает только сильнейший клуб ФНЛ.
15:28
abs68
А что вы их еще смотрите? Я думаю уровень четвертой английской лиги посильнее будет чем у этих игроков сборной, да чего там и я с друзьями могу попинать мяч забавы ради, может и не так плохо даже получится.
15:27