Сергей Андреев: "Катар наш уровень. Мы уже приближаемся к Зимбабве"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев считает, что в контрольном матче с Катаром (1:2) сборная России показала свой уровень. Андреев добавил, что ему жаль главного тренера команды Станислава Черчесова.

– Виталий Мутко после игры констатировал: значит, такой наш уровень. Солидарны?

– Да. Соглашусь. Вы знаете, я не люблю всего этого псевдопатриотизма. Когда кричат: мы должны обязательно победить Катар. Ну так побеждайте! Чего же не выигрываете? Все сильны на словах, а на поле… К рейтингу ФИФА можно относиться по-разному, но определенная доля истины в нем же есть. Так?

Есть ведущие футбольные державы – 8 - 10 сборных, которые борются за выход в четвертьфинал чемпионатов мира и Европы. Дальше идут страны так называемого второго футбольного мира. Бельгия, Голландия.

А мы-то где? 53-е? Вот-вот… Так что все здесь довольно закономерно. Мы уже не то что уровень Катара, а потихоньку приближаемся к Китаю и Зимбабве.

После того громкого интервью Слуцкого о том, что мы – нефутбольная страна, я один из первых его поддержал. А что? У нас стадионы заполняются? На "Оренбург", "Уфу" приходят по 2 - 3 тысячи. Говорили, построим красавцы-стадионы, и они всегда будут забиваться под завязку. Хорошо, построили. Что дальше? На "Спартаке" аншлаг собирается только на матче с ЦСКА и "Зенитом". А на остальные встречи?

Так что во всей этой ситуации мне жалко одного человека. Черчесова. Футболистов-то у нас нет. Можно долго говорить о тактике – в два центральных защитника или три играть и так далее. Ребята, а где вы игроков возьмете? Если мы в многомиллионной стране не можем набрать 16 человек для сборной, о чем вообще можно говорить? (Виталий АЙРАПЕТОВ)