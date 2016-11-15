Сергей Андреев: "Еще пять лет назад сказал бы, что наш уровень - Катар"

Экс-нападающий сборной СССР Сергей Андреев оценил уровень сборной России в матче с Румынией (1:0). По словам Андреева, во встрече с Румынией у подопечных Станислава Черчесова был правильный настрой.

– Недавно вы сказали, что Катар – это наш уровень и мы приближаемся к Зимбабве…

– И никогда не откажусь от этих слов. Если бы вы мне позвонили четыре или пять лет назад, то я бы вам сказал абсолютно то же самое. Считают, что это не так и мы сильнее. Но, если мы сильнее сборной Катара, Зимбабве или Китая, то обыгрывайте тогда эти команды. Вы не говорите, что выше мастерством, а доказывайте это. После победы над Румынией будет еще более-менее приличный эмоциональный фон. А если бы мы сыграли со счетом 0:0? И что бы мы говорили сейчас? Кроме настроя у сборной России ничего положительного не увидел. Настрой был порвать, разорвать, растоптать – все что угодно. Но должно быть мастерство. А с ним далеко не все в порядке.

– Если наш уровень – Катар. То, можно ли сказать, что победа над Румынией – триумф над более сильным соперником?

– А кто сказал, что Румыния сильнее, чем Катар? Рейтинг ФИФА? На него можно обращать внимание, а можно и не обращать. Все демонстрируется на футбольном поле. Да, проиграть можно любому. Но сегодня национальная команда сыграла не лучше, чем с Катаром.

– Неужели у всей команды плохо с мастерством?

– Абсолютно лучший футболист на этом поле – Самедов. Но Александру уже 32. Что можно говорить об этой сборной, если человек в таком возрасте лучший на футбольном поле? Не самая худшая игра Глушакова. А остальных даже выделить не могу, кроме Полоза. Но даже к Кокорину у меня особых вопросов нет. Он бегает, борется, отбирает, отдает. Правда, к мастерству футболиста Кокорина у меня есть свои вопросы.

– А как же молодые ребята?

– Видели мы нашу звездную молодежь… (Ярослав СУСОВ)