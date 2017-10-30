Сергей Андреев: "Дзюба не заслужил вызова в сборную"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев в интервью "СЭ" оценил выбор Станислава Черчесова на матчи сборной России против Аргентины и Испании в ноябре. По его словам, главный тренер справедливо оставил вне заявки нападающего "Зенита" Артема Дзюбу.

– Дзюба справедливо вновь не получил приглашения?

– В этом решении нет ничего удивительного. Артем не заслужил вызова. Дзюба часто критикуем, иногда очень жестко и, возможно, справедливо. Не могу сказать, что он вообще не играет, но игрового времени при Манчини сильно меньше, чем было при Виллаш-Боаше. Но если дают 20 минут на поле, ты должен за это время успеть доказать свою состоятельность и тогда уже ждать больше времени. А что вчера? 0:3 от "Локомотива". Сам Дзюба не забивает, голевых передач не отдает, поэтому места в сборной не заслуживает.

– На ваш взгляд, его шансы на участие в чемпионате мира минимальны?

– Не стоит торопиться. Это я сейчас сижу в кресле и рассуждаю, а на деле может быть иначе. Сейчас Манчини выпустит Артема на поле, он 2-3 гола забьет, и тогда будут посрамлены все эксперты. Есть же такая поговорка: "Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах". Правда, мне с трудом верится, что тренер "Зенита" поставит его в состав. Но всякое бывает… (Андрей СИЗЯКИН)

Полное интервью Сергея Андреева