Сергей Андреев: "Боюсь, Кокорин закончился как футболист"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев выразил мнение, что форвард "Зенита" Александр Кокорин уже не вернется в национальную команду. Сегодня сборная России проведет контрольный матч с командой Кот-д`Ивуара.

– Когда вернется в строй Смолов, у Полоза не будет шансов заиграть в сборной?

– Не знаю, не знаю… Он хороший, качественный футболист. Посмотрим, как себя проявит в предстоящих встречах. Перед ним же сейчас открыты все двери. Думаю, как минимум 90 минут ему дадут. Так что Полозу нужно пользоваться такой возможностью. Дзюба и Смолов вернутся только потом.

– А ведь есть еще и Кокорин.

– Нет, вот в него я что-то уже не верю. Возьмется ли за ум? Надо ли ему это? Как бы он не закончился как футболист… По последним сводкам, он не собирается браться за ум. Уже почти год прошел после той истории в Монако. А каких-то изменений я не вижу. Чутьишко мне подсказывает, что прогресса уже не будет… Дай бог, чтобы я ошибался. (Виталий АЙРАПЕТОВ)