Семин не удивлен невключением Смолова в состав сборной России

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "Российской газете" сообщил, что считает объективным невызов нападающего железнодорожников Федора Смолова в состав национальной команды.

28-летний игрок не попал в заявку сборной России на игры против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский матч, 10 сентября, Ростов-на-Дону).

- Удивлены невызовом Федора в сборную?

- Нет, тут все объективно. Черчесов правильно сказал, что нет смысла выдергивать Смолова из тренировочного процесса в новой команде. Надо дать ему возможность адаптироваться к одноклубникам, провести серию тренировочных занятий. Ведь Федор пока провел с нами мало тренировок. Так что все объективно, я полностью согласен с Черчесовым.

- Довольны игрой Смолова за "Локомотив"?

- Доволен. Я вижу прогресс. Особенно мне понравился второй тайм матча с "Анжи". Как в исполнении отдельно Смолова, так и всей нашей команды. Самое главное - Федор забил. Нападающего оценивают по голам. А он забил великолепный мяч. Но я уверен, что лучшие игры у Смолова за "Локомотив" еще впереди.

Ранее бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев подчеркнул, что ему непонятно невключение Смолова в состав национальной команды.

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