Семенов покинул тренировку сборной России раньше остальных

Защитник сборной России Андрей Семенов раньше остальных игроков покинул тренировку национальной команды, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Ранее главный тренер россиян Станислав Черчесов называл этого футболиста в числе тех, кто может не попасть в окончательную заявку сборной на Кубок конфедераций-2017.

Напомним, что сегодня должна быть объявлена окончательная заявка национальной команды на турнир.

9 июня россияне в рамках подготовки к Кубку конфедераций проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

