Селихов и Швец едут в сборную вместо Лунева и Оздоева

В составе сборной России, которая 28 августа начнет сбор, произошли изменения. Как сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола", из-за проблем со здоровьем у вратаря "Зенита" Андрея Лунева и полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева в национальную команду на сбор приглашены голкипер "Спартака" Александр Селихов и хавбек "Ахмата" Антон Швец.

Сбор в Новогорске начнется в понедельник и завершится в воскресенье, 3 сентября, контрольным матчем с "Динамо".

Состав сборной России

вратари: Александр Селихов ("Спартак"), Андрей Синицын ("Краснодар")

защитники: Владимир Гранат, Эльмир Набиуллин ("Рубин"), Вячеслав Караваев ("Спарта", Чехия), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер("Фенербахче", Турция), Мариу Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов(оба – "Тосно")

полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов(все – "Локомотив"), Далер Кузяев ("Зенит"), Магомед Митришев ("Ахмат"), Павел Могилевец("Ростов"), Антон Швец ("Ахмат"), Константин Рауш ("Кельн", Германия), Дмитрий Стоцкий ("Уфа")

нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Владимир Ильин ("Урал"), Кирилл Панченко ("Динамо")

Россия-полтора. Кто они такие