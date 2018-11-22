Себастьян Ларссон: "Этот сезон оказался крайне удачным для сборной России"

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон считает, что этот год для сборной России​ выдался крайне удачным. По его словам, российская команда произвела впечатление во всем мире.

– Этот сезон оказался крайне удачным для вашей сборной, – цитируют "Известия" Ларссона. – Российские футболисты проявили себя на домашнем мундиале просто фантастически. Команда произвела впечатление не только в своей стране, но и во всем мире.