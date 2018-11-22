Себастьян Ларссон: "Этот сезон оказался крайне удачным для сборной России"

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон считает, что этот год для сборной России выдался крайне удачным. По его словам, российская команда произвела впечатление во всем мире.
– Этот сезон оказался крайне удачным для вашей сборной, – цитируют "Известия" Ларссона. – Российские футболисты проявили себя на домашнем мундиале просто фантастически. Команда произвела впечатление не только в своей стране, но и во всем мире.
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