Сборные России и Исландии могут провести товарищеский матч

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что сборная России может провести товарищеский матч с Исландией. Ранее стало известно, что сборная России планирует провести в 2017 году около 10 товарищеских игр.

– Исландцы, да. У нас в целом есть достаточно много интересных мыслей и предложений, сейчас не будем забегать вперед, – приводит ТАСС слова Мутко. – Я уже говорил, что в следующем году и товарищеские матчи, и Кубок конфедераций – это уже подготовка к чемпионату мира. Сейчас наши коллеги будут этим заниматься, а мы поговорим в ближайшее время с главным тренером.