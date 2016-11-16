16:49 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборные России и Исландии могут провести товарищеский матч

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что сборная России может провести товарищеский матч с Исландией. Ранее стало известно, что сборная России планирует провести в 2017 году около 10 товарищеских игр.

– Исландцы, да. У нас в целом есть достаточно много интересных мыслей и предложений, сейчас не будем забегать вперед, – приводит ТАСС слова Мутко. – Я уже говорил, что в следующем году и товарищеские матчи, и Кубок конфедераций – это уже подготовка к чемпионату мира. Сейчас наши коллеги будут этим заниматься, а мы поговорим в ближайшее время с главным тренером.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3789359

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Exsorsist

С грандами нам пока сложно соревноваться.(((((

17:09

Вьери

Смысл играть, когда и так понятно: либо выssraнная ничейка, либо проигрыш.

17:05

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