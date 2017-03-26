Сборную России встретили в Сочи хлебом и солью

Сборная России прилетела в Сочи, где продолжит подготовку к товарищескому матчу против команды Бельгии. Игра состоится на стадионе "Фишт" во вторник, 28 марта, и станет первой футбольной встречей в истории олимпийской арены.
В аэропорту Сочи национальную команду встретили в национальных костюмах, хлебом и солью. От трапа для нее был расстелен красный ковер.
24 марта россияне провели на стадионе "Краснодар" товарищескую встречу со сборной Кот-д'Ивуара, которая завершилась победой гостей со счетом 2:0.
На взлетно-посадочной полосе встречают @TeamRussia 😊 pic.twitter.com/qyHLqhqSFy– Сборная России (@TeamRussia) 26 марта 2017 г.
Встреча в аэропорту Сочи! pic.twitter.com/m5FI2YVNbm– Сборная России (@TeamRussia) 26 марта 2017 г.
Бармалей3000
А надо было с новым тренером, который определился бы с основным составом, и Мы бы знали свою сборную в лицо, а так не понятно, кто будет играть!!! ПОЗОР!!!
18:46
Генерал 123
Где они нашли таких, кто согласился встретить нашу сборную хлебом и солью?
18:40
баламошка
С большущими клизмами народ должен их встречать)
18:38
alur66
Это как же надо нас -болельщиков ненавидеть-чтобы этим УПЫРЯМ святое РУССКОЕ подносить. Ладно хоть еще гаденышам по соточке не плеснули.
18:36
Джон....Сильвер
Это дерево тупое еще и хлебом с солью? Дурдом!
18:31
Rexik
ЮКИ а нужно было:с Солью и Дробовиком! Полностью согласен.
18:31
sailor1990
Сборная уезжает. Вдогонку летят какахи. А что ждать после 0:3 от Бельгии?
18:27
jаhlexx
Звёзды прилетели !! Папарацци, мечтающие забеременеть от Кокоши девы, потёмкинские деревни, бьющий челом мэр городка
18:24
ЮКИ
а нужно было:с Солью и Дробовиком!
18:09