17:54 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборную России встретили в Сочи хлебом и солью

Сегодня. Сочи. Приземление самолета сборной России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Сегодня. Сочи. Сборная России после приземления. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Сочи. Приземление самолета сборной России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Сборная России прилетела в Сочи, где продолжит подготовку к товарищескому матчу против команды Бельгии. Игра состоится на стадионе "Фишт" во вторник, 28 марта, и станет первой футбольной встречей в истории олимпийской арены.

В аэропорту Сочи национальную команду встретили в национальных костюмах, хлебом и солью. От трапа для нее был расстелен красный ковер.

24 марта россияне провели на стадионе "Краснодар" товарищескую встречу со сборной Кот-д'Ивуара, которая завершилась победой гостей со счетом 2:0.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Бармалей3000

А надо было с новым тренером, который определился бы с основным составом, и Мы бы знали свою сборную в лицо, а так не понятно, кто будет играть!!! ПОЗОР!!!

18:46

Генерал 123

Где они нашли таких, кто согласился встретить нашу сборную хлебом и солью?

18:40

баламошка

С большущими клизмами народ должен их встречать)

18:38

alur66

Это как же надо нас -болельщиков ненавидеть-чтобы этим УПЫРЯМ святое РУССКОЕ подносить. Ладно хоть еще гаденышам по соточке не плеснули.

18:36

Джон....Сильвер

Это дерево тупое еще и хлебом с солью? Дурдом!

18:31

Rexik

ЮКИ а нужно было:с Солью и Дробовиком! Полностью согласен.

18:31

sailor1990

Сборная уезжает. Вдогонку летят какахи. А что ждать после 0:3 от Бельгии?

18:27

jаhlexx

Звёзды прилетели !! Папарацци, мечтающие забеременеть от Кокоши девы, потёмкинские деревни, бьющий челом мэр городка

18:24

ЮКИ

а нужно было:с Солью и Дробовиком!

18:09

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