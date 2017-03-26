Сборную России встретили в Сочи хлебом и солью

Сборная России прилетела в Сочи, где продолжит подготовку к товарищескому матчу против команды Бельгии. Игра состоится на стадионе "Фишт" во вторник, 28 марта, и станет первой футбольной встречей в истории олимпийской арены.

В аэропорту Сочи национальную команду встретили в национальных костюмах, хлебом и солью. От трапа для нее был расстелен красный ковер.

24 марта россияне провели на стадионе "Краснодар" товарищескую встречу со сборной Кот-д'Ивуара, которая завершилась победой гостей со счетом 2:0.