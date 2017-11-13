Сборную Испании провожали на тренировку 45 человек. Видео

Почти 50 человек пришло к отелю, где расположилась сборная Испании, чтобы поприветствовать игроков и проводить их на тренировку. Многие ждали на улице больше четырех часов, а один человек и вовсе занял наблюдательный пост в 8 утра.
К подъехавшему автобусу игроки вышли все вместе, задержался только Тиагу Алькантара - он выскочил из отеля последним. Яго Аспас был удивлен, услышав свое имя, Серхио Рамос приветственно помахал собравшимся болельщикам, а Пепе Рейна вдоволь наслушался криков "Forza Napoli".
Главный тренер испанской команды Хулен Лопетеги вышел из отеля последним, в обнимку с Валерием Карпиным.
Напомним, что товарищеский матч Россия – Испания состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет транлсяцию этой встречи. (Егор БЫЧКОВ)
Яго Аспас явно удивился, что кто-то из российских болельщиков знает его. А Витоло ему: "Да ты популярен, брат" pic.twitter.com/Q2CRbwNiks– Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 13 ноября 2017 г.
Тиаго Алькантара отбился от всех и выскочил последним pic.twitter.com/4LwTZLrGPN– Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 13 ноября 2017 г.
Поехали. "Петровский", встречай! pic.twitter.com/GWrJ5wCLDk– Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 13 ноября 2017 г.
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