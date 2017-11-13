18:30 | Футбол — Сборная России

Сборную Испании провожали на тренировку 45 человек. Видео


Почти 50 человек пришло к отелю, где расположилась сборная Испании, чтобы поприветствовать игроков и проводить их на тренировку. Многие ждали на улице больше четырех часов, а один человек и вовсе занял наблюдательный пост в 8 утра.

К подъехавшему автобусу игроки вышли все вместе, задержался только Тиагу Алькантара - он выскочил из отеля последним. Яго Аспас был удивлен, услышав свое имя, Серхио Рамос приветственно помахал собравшимся болельщикам, а Пепе Рейна вдоволь наслушался криков "Forza Napoli".

Главный тренер испанской команды Хулен Лопетеги вышел из отеля последним, в обнимку с Валерием Карпиным.

Напомним, что товарищеский матч Россия – Испания состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет транлсяцию этой встречи. (Егор БЫЧКОВ)

 

 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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