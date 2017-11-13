16:10 | Футбол — Сборная России

Сборная тренируется на "Петровском". Акинфеев, Кокорин и Фернандес работают индивидуально


Сборная России проводит тренировку на стадионе "Петровский" накануне контрольного матча с Испанией. В занятии не принимают участие вратарь Игорь Акинфеев, защитник Мариу Фернандес и нападающий Александр Кокорин. Вероятность участия в матче армейского бразильца не велика.

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Напомним, матч Россия - Испания состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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