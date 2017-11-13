Сборная тренируется на "Петровском". Акинфеев, Кокорин и Фернандес работают индивидуально

Сборная России проводит тренировку на стадионе "Петровский" накануне контрольного матча с Испанией. В занятии не принимают участие вратарь Игорь Акинфеев, защитник Мариу Фернандес и нападающий Александр Кокорин. Вероятность участия в матче армейского бразильца не велика.

Как ранее сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов, трое футболистов работают по индивидуальной программе в гостинице. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, матч Россия - Испания состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.